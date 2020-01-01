ترامب ينزعج من حفرة الغولف ويصفها باللعينة ويستخدم كلمات "نابية" (فيديو)

وكالات

ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو، غاضبا، يلعن الحفرة التي فشل في إدخال كرة الغولف إليها.

ووفقا لبوابة "TMZ" التي نشرت الفيديو، وصل ترامب إلى ناديه في فيرجينيا بالقرب من واشنطن يوم عيد الشكر الخميس الماضي، للعب الغولف، ويظهر الرئيس الأمريكي وهو يهم بعصا الغولف عدة مرات قبل أن يضرب الكرة وتطير إلى الماء بدل أن تسقط في الحفرة المخصصة إليها.

ويبدو أن إخفاقه أثار غضبه ما دفعه إلى لعن الحفرة واستخدام كلمات نابية، بحسب البوابة، للتعبير عن انزعاجه الشديد من فشله في إصابة الهدف.

وأشارت البوابة إلى أن ترامب قال إنه يكره "تلك الحفرة اللعينة"، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي يلعب فيها الغولف في هذا المكان.

وأضاف المصدر نفسه أن سرعة انزعاجه قد تكون عائدة إلى التفكير في نتائج الانتخابات وخسارته أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

المصدر: بوابة "TMZ"