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مهاجما غانتس... ليبرمان: كيف لا يعلم شيئا عن لقاء نتنياهو بولي العهد السعودي

الجمعة 27 نوفمبر 2020 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مهاجما غانتس... ليبرمان: كيف لا يعلم شيئا عن لقاء نتنياهو بولي العهد السعودي



القدس المحتلة / سما /

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي السابق، سلفه الحالي، بيني غانتس، مدعيا أنه لا يعلم الكثير عما يدور في بلاده.

ونشر ليبرمان على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، مهاجما غانتس، زاعما أنه ليس رئيس وزراء بالإنابة فحسب، ولكنه وزير دفاع بالإنابة أيضا، أو وزير احتياطي. 

وادعى وزير الحرب الإسرائيلي السابق أن غانتس لا يعلم ما يدور في بلاده، ومدى أهمية منصبه، كوزير دفاع لدولة إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يعلم بصفقات الأسلحة التي تبيعها بلاده لدول مجاورة، أو حتى زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لدولة غريبة، توصف حتى الآن بأنها دولة "معادية".

وألمح ليبرمان إلى زيارة زعمت تقارير أن نتنياهو قام بها إلى السعودية، الاثنين الماضي، والتقى خلالها بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.

وقال ليبرمان: باختصار، غانتس على استعداد للتخلي عن كل شيء، دون التخلي عن الكرسي.

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