  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الكونغرس يدفع تسوية مالية لـ5 مسلمين تعرضوا لـ"الظلم"

الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكونغرس يدفع تسوية مالية لـ5 مسلمين تعرضوا لـ"الظلم"



وكالات

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قيام الكونغرس بدفع تسوية قيمتها 850 ألف دولار لخمسة موظفين مسلمين فصلوا من أعمالهم ظلما.

وذكرت الصحيفة أن المبلغ المذكور دفع لخمسة أمريكيين مسلمين من أصول باكستانية أنهيت عقودهم بادعاءات جائرة أثناء خدمتهم كخبراء فنيين في مكاتب أعضاء مجلس النواب، مبينة أن هذه أول مرة، يدفع فيها الكونغرس مثل هذا المبلغ الكبير في قضية لها علاقة بالعنصرية.

وبحسب التقرير، فإن تحقيقا فتح عام 2016 ضد 5 موظفين مسلمين عملوا كخبراء فنيين بدوام جزئي لحوالي 30 نائبا ديمقراطيا في مجلس النواب، الذي كان تحت سيطرة الجمهوريين في ذلك الوقت، بزعم شراء معدات غير مناسبة.

وأثناء استمرار التحقيق الإداري، كشفت الأخبار المسربة لوسائل الإعلام، أن هناك اتهامات بالتجسس وجهت ضد الموظفين، وألغى الكونغرس على إثر ذلك عقودهم في العام 2017.

وعندما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي عام 2018 إن الموظفين الباكستانيين في الكونغرس قد يكونون مسؤولين عن سرقة رسائل البريد الإلكتروني من المسؤولين الديمقراطيين، أصبح الموظفون المعنيون هدفا مباحا.

الموظفون ذكروا أن التهديدات والمضايقات ضدهم زادت بشكل كبير بعد تصريحات ترامب، وبعد انتهاء التحقيقات التي فتحت بحقهم دون العثور على أي دليل ملموس ضدهم، رفعوا دعوى قضائية ضد أعضاء في الكونغرس، لتعرضهم للتمييز السياسي والعرقي والديني.

وذكرت نيويورك تايمز أنه خلال نظر القضية، تم التوصل إلى اتفاق في يناير الماضي بين محامي الموظفين ورئيس اللجنة الإدارية بمجلس النواب، زوي لوفغرين، وأنه بناء على ذلك تم دفع التسوية المالية المذكورة للموظفين الخمسة.

المصدر: "نيويورك تايمز"

#الكونغرس #تعويضات #ظلم #موظفين #فصل #مسلمين

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

موعد البلاك فرايدي 2020 وأفضل مواقع عروض الجمعة السوداء أو البيضاء

معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 بي إن سبورت

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

الرجوب : خلافنا مع حماس على الانتخابات لن يوقف محادثات المصالحة

الأخبار الرئيسية

الصحة في غزة: تسجيل حالتي وفاة و 922 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 270 حالة

تنسيق

كيف سيكون شكل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ؟

الاغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا