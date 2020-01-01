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السلطات المصرية تعيد اغلاق معبر رفح بعد فتحه لثلاثة ايام

الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
السلطات المصرية تعيد اغلاق معبر رفح بعد فتحه لثلاثة ايام



غزة / سما /

أعادت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح البري جنوب قطاع غزة، صباح الجمعة، بعد فتحه ثلاثة أيام استثنائياً في الاتجاهين من الثلاثاء إلى الخميس.

وقالت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة إن العمل بالمعبر استمر حتى منتصف ليلة الجمعة، في استقبال ما تبقى من العائدين المتواجدين في الصالة المصرية.

ونشرت الهيئة إحصائية عمل المعبر خلال الأيام الثلاثة، حيث تمت مغادرة 2696 مسافراً، ووصول 829 عائداً، في حين أرجعت السلطات المصرية 223 مسافراً.

بدوره، قال مدير عام الهيئة العميد فؤاد أبو بطيحان إن أطقم المعابر عملت خلال الأيام الثلاثة في تسهيل سفر ومغادرة المواطنين وفق إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، وبإسناد الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية.

وأوضح "أبو بطيحان" أن أطقم الهيئة أشرفت على إجراء فحص فيروس كورونا PCR لجميع المسافرين المغادرين خلال الأيام الثلاثة، والعائدين الذين لم يحملوا شهادة فحص مسبق، وذلك بالتعاون مع أطقم وزارة الصحة.

ولفت إلى أنه تم إعادة إغلاق المعبر صباح الجمعة، بعد فتحه ثلاثة أيام، وفق ما تم الإعلان عنه مسبقاً.

#معبر رفح #غزة #مصر #فيروس كورونا

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