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الصحة في غزة: تسجيل حالتي وفاة و 922 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 270 حالة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة في غزة: تسجيل حالتي وفاة و 922 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 270 حالة



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، تسجيل حالتي وفاة و922 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي حول الحالة الوبائية، أنه تم إجراء 2863 فحص مخبري خلال الفترة ذاتها، مؤكدة تعافي 270 مصاباً.

وذكرت أن الإجمالي التراكمي للمصابين بالفيروس منذ دخوله قطاع غزة أصبح 18 ألفاً و333 مصاباً، منهم 7 آلاف و993 حالة نشطة، و10 آلاف و254 متعافٍ، و86 حالة وفاة.

وبين أن هناك 302 حالة بحاجة إلى رعاية طبية داخل المشافي، فيما بلغت الحالات الخطيرة والحرجة 98 حالة حتى الآن.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

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