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بريطانيا تطلق نظام منافسة جديدا للحد من هيمنة فيسبوك وغوغل

الجمعة 27 نوفمبر 2020 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تطلق نظام منافسة جديدا للحد من هيمنة فيسبوك وغوغل



وكالات

قررت بريطانيا فرض نظام منافسة جديد العام المقبل لمنع "غوغل" و"فيسبوك" من استخدام هيمنتهما لإخراج الشركات الصغيرة من السوق وإلحاق الضرر بالمستهلكين.

وسيتم تنفيذ القانون من قبل وحدة مخصصة داخل هيئة المنافسة والأسواق (CMA)، التي قالت هذا العام إنها بحاجة إلى قوانين جديدة لإبقاء عمالقة التكنولوجيا تحت المراقبة.

وقالت هيئة أسواق المال البريطانية، إن شركتي غوغل وفيسبوك تهيمنان على الإعلانات الرقمية، حيث تم إنفاق حوالي 80 في المئة من 18.7 مليار دولار في عام 2019.
وأكدت الشركتان الأمريكيتان، إنهما ملتزمتان بالعمل مع الحكومة البريطانية والجهة التنظيمية بشأن الإعلانات الرقمية، بما في ذلك منح المستخدمين سيطرة أكبر على بياناتهم والإعلانات التي يتم تقديمها لهم.

من جانبه قال وزير التكنولوجيا الرقمية في بريطانيا، أوليفر دودن، إن هناك رأي عام، أن تركيز القوة بيد عدد صغير من الشركات يمنع التطور ويحد من الابتكار وحان الوقت تغيير ذلك.


وأشارت مجموعة من شركات التكنولوجيا (MOW)، إن غوغل تعدل متصفح كروم وأدوات مطوري كروميوم لمنحها سيطرة أكبر على الناشرين وصانعي الإعلانات.

وستكون وحدة الأسواق الرقمية، التي ستبدأ العمل في أبريل/ نيسان، قادرة على منع القرارات التي تتخذها شركات التكنولوجيا وفرض عقوبات مالية في حال عدم الامتثال للقوانين.

#بريطانيا #فيسبوك #غوغل

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