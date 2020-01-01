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في أعلى حصيلة يومية..لجنة الطوارئ تكشف عن عدد الاصابات في محافظات قطاع غزة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
في أعلى حصيلة يومية..لجنة الطوارئ تكشف عن عدد الاصابات في محافظات قطاع غزة



غزة/سما/

أعلنت لجان الطوارئ المختلفة في محافظات قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، عن تسجيل أعلى حصيلة من الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية منذ بداية الجائحة.

وقالت لجنة الطوارئ في محافظة غزة، إنها سجلت 417 إصابة، وهو الرقم الأعلى منذ بداية الجائحة في المحافظة، فيما سجلت محافظة شمال القطاع 344 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المنطقة الوسطى أعلنت لجنة الطوارئ فيها عن تسجيل 29 إصابة، منها 7 إصابات في مخيم النصيرات، و4 في مخيم البريج، وإصابتين في دير البلح، و6 ف المغازي، و10 في بلدة الزوايدة.


وفي خانيونس سجلت لجنة الطوارئ فيها 89 إصابة، فيما سجلت محافظة رفح 43 إصابة جديدة.

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