طفل أدرعي وامرأة تطبخ “شكشوكة إسرائيلية”.. البحرين تعدّل بوصلتها على توقيت اسرائيل "فيديو

القدس المحتلة / سما /

يبدو أن مملكة البحرين بدأت تسابق الزمن لترجمة اتفاق التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع، ففي وقت استقبل فيه الرئيس الإسرائيلي وفدا من العائلة الحاكمة في البحرين، تداولت حسابات إسرائيلية على توتير فيديوهات لمواطنين بحرينيين “يغازلون” الإسرائيليين ويدعونهم لزيارة بلادهم.

وكان الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين استقبل، الخميس، وفدا يضم ممثلين عن العائلة الحاكمة في البحرين، برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، رئيس مجلس أمناء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي.

تزامن ذلك مع فيديوهات تداولها عشرات النشطاء لبحرينيين “يرحبون” بالإسرائيليين في بلدهم، حيث نشر مستخدم يدعى محمد آل ضريبي فيديو لطفله وهو يوجه تحية عسكرية للمتحدث الرسمي باسم جيش الاحتلال، أفيخاي ادرعي.

وعلق أدرعي على الفيديو بقوله “حياك الله أيها البطل”.

تحية عسكرية إلى المتحدث الرسمي بإسم جيش الدفاع الاسرائيلي العظيم سيادة افيخاي ادرعي من مملكة البحرين.

הצדעה צבאית לדובר צבא ההגנה הגדול של ישראל, כבוד אביחי אדראי מממלכת בחריין.

أني أوهيف أوتيخا

אני אוהב אותך@AvichayAdraee

????????❤???????? pic.twitter.com/GDIlhATrXK — محمد آل ضريبي (@aldhirabi) November 25, 2020

ورد ناشط مصري يدعى بلال عياد على تدوينة أدرعي بصورة لمحمد الدرة، وعلق بقوله “انتظر الأبطال الحقيقين يا افخاي من أرض فلسطين”.

فيما هاجم نشطاء آخرون صاحب الفيديو، حيث خاطبه أحدهم بقوله ” انا لله وانا إليه راجعون. آل ضريبي (لن أسميك بإسمك الأول، وفاءًا لرسول الله): أنت محاسب أمام الله في زرع هذه الأفكار في ذلك الطفل المسكين”.

فيما احتفت صفحات إسرائيلية بامرأة بحرينية تُدعى “ام عبد الله” وهي تقدم “الشكشوكة” (طبق شعبي معروف في أغلب البلدان العربية) وتنسبه لإسرائيل، وتدعو الإسرائيليين لتذوقه في البحرين.

وعلق حساب “إسرائيل بالعربية” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على تويتر، بالقول “مواطنة بحرينية تحضر الشكشوكة على الطريقة الإسرائيلية وتقول لأبناء الشعب الإسرائيلي: أهلا بكم وحياكم الله”.

وشكك البعض بأن تكون المرأة في الفيديو من البحرين، حيث دوّن أحد النشطاء “المقطع من تلبيس أحد المتصهينين، عليه من الله ما يستحق، ويشك في المرأة بأن تكون بحرينية مع تصنعها للهجة فلباسها مختلف، ونساؤنا اللاتي يلبسن البطولة لا يظهرن رقبتهن وسواعدهن للأجانب، وواضح أنها استخدمت البطولة لتستر فضيحة تصهينها- إن كانت تعرف شيئاً عنها أصلاً”.

فيما اتهم آخرون إسرائيل بمحاولة سرقة التراث العربي، حيث كتب أحد النشطاء “دولة بلا معالم ولا تاريخ. دولة قتل وإجرام واحتلال غاشم. تسرق حتى تراث الوجبات الخفيفة”.

وخاطب ناشط يدعى وحيد الإسرائيليين بقوله “تصنعون سراب المحبة بالتطبيع وهما، ولن يشرب هذا السراب سواكم، وأنتم تعلمون. قريبا تتأكدون بأنكم كنتم تعيشون أضغاث أحلام، لم ولن تتحقق يوما”.

وكانت إسرائيل وقعت في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي اتفاقيتي تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.