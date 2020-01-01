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آخر عبارة قالها الأسطورة الكروية مارادونا قبل رحيله

الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آخر عبارة قالها الأسطورة الكروية مارادونا قبل رحيله



وكالات

نقلت وسائل إعلام محلية في الأرجنتين عن مقربين من الأسطورة الكروية الأرجنتيني دييغو مارادونا آخر عبارة نطق بها قبل دقائق من وفاته، حيث قال: "أنا لست على ما يرام".

وأشار أفراد من عائلته إلى أنه كان يتناول الفطور عندما بدأ يشعر باستياء، وقال "أنا لست على ما يرام"، بعد ذلك عاد إلى غرفته ليستلقي، وفي غضون ذلك اتصل الأقارب بالإسعاف، لتحضر غضون دقائق فرق صحية إلى منزله.

وأكدت المصادر أنه "ومع وصول الأطباء، لم يعد مارادونا قادرا على التنفس، ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه".

وكان مارادونا في منزل له في مدينة تيغري، بالقرب من العاصمة بوينس آيرس، حيث كان يمر بفترة نقاهة من عملية أجريت له في مطلع شهر نوفمبر الجاري، بسبب جلطة دموية في الدماغ.

ويعتبر مارادونا أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، حيث حاز على لقب بطل العالم عام 1986، ولعب في أندية متعددة منها "بوكا جونيورز" (الأرجنتين)، و"برشلونة" (إسبانيا)، و"نابولي" (إيطاليا)، كما عمل مدربا لفرق وأندية منها عربية.

وأعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الحداد ثلاثة أيام في البلاد على الأسطورة دييغو مارادونا.

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