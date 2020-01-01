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اسرائيل تسجل 1071 إصابة جديدة بكورونا وانخفاض الحالات الخطيرة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تسجل 1071 إصابة جديدة بكورونا وانخفاض الحالات الخطيرة



القدس المحتلة/سما/

أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة اليوم، الجمعة، بأنه سُجلت 1071 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس، بعد إجراء أكثر من 53 ألف فحص، وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابية 2%.

ويرقد في المستشفيات 504 مرضى بكورونا، فيما انخفض عدد مرضى كورونا في حالة خطيرة إلى 275، وعدد المرضى الذين يخضعون لتنفس اصطناعي 122. وتوفي من جراء الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة 2834 شخصا.

ووفقا للمعطيات التي نشرتها وزارة الصحة اليوم، فإنه تم تشخيص 6036 إصابة بكورونا خلال الأسبوع الأخير، ما يعني ارتفاع عدد الإصابات بنسبة 20.5% عن الأسبوع الماضي عندما شُخصت 5008 إصابات. وهذا الأسبوع الثاني على التوالي الذي يسجل ارتفاعا بالإصابات بكورونا منذ الإغلاق الثاني. كما توفي 92 شخصا إثر إصابتهم بكورونا خلال الأسبوع الحالي.

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا، بروفيسور نحمان أش، أمس، إنه ينبغي الاستعداد لمواجهة الوباء لسنة أخرى على الأقل. وأضاف خلال إحاطة للصحافيين أن "اغلاقا ثالثا مطروح بكل تأكيد"، وأن "كورونا باق هنا خلال السنة القريبة".

وتابع أش أن "لقاحا ناجعا سيتوفر في العام المقبل، في افضل الأحوال، وربما في نهاية العام المقبل. ولذلك، علينا كدولة ومواطنين الاستعداد للعيش سنة أخرى في ظل روتين كورونا".

وقال أش أنه يعتزم استحداث "جواز سفر أخضر" يسمح بالسفر إلى خارج البلاد من دون حجر صحي. "وسيصنف جواز السفر الأشخاص الذين في خطر أقل للإصابة بعدوى كورونا. وسنحول إلى صناديق المرضى، في الأيام القريبة، فحوصات لرصد مضادات لكورونا بالدم، ويموجبها سنعرف إذا كان الشخص ليس في خطر تلقي العدوى ويحصل على جواز سفر أخضر. وسيحصل على جواز سفر كهذا الذين تعافوا من المرض".

#اسرائيل #وزارة الصحة الاسرائيلية #اصابات كورونا #وفيات كورونا

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