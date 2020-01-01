الرجوب: فتح ملتزمة بتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام

رام الله / سما /

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب، القنصل البريطاني العام، فيليب هول، على آخر التطورات السياسية على الساحة السياسي، مؤكدًا التزام حركة "فتح" بتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ووضع الرجوب هول، خلال اللقاء الذي عقد في مدينة رام الله، في صورة آخر المستجدات على صعيد ملف الحوار الوطني الهادف لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة، مؤكدًا في هذا السياق التزام حركة فتح وعلى رأسها الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام.

ووضع الرجوب القنصل البريطاني في صورة الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء الشعب الفلسطيني في كافة المناطق، من هدم للمنازل ومصادرة للأراضي والتوسع في بناء المستوطنات.

وأكد الرجوب على ضرورة وجود حراك دولي عاجل بهدف حماية الشعب الفلسطيني من انتهاكات الاحتلال، وإنهاء معاناته وتحقيق آماله بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وأكد الرجوب أن القيادة الفلسطينية ترحب بدعوة الرباعية الدولية باستئناف مفاوضات السلام تحت رعايتها ووفقاً لقرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد هول دعم بلاده لجهود الحوار الوطني الفلسطيني، مؤكدًا ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة بإستراتيجية فلسطينية موحدة مستندة على الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد هول دعم بلاده لحل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام في الشرق الأوسط، إضافة لدعم عملية الانتخابات التي تسعى القيادة الفلسطينية إلى إجرائها.