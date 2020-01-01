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بومبيو يحدد اهم إنجاز له في فترة توليه وزارة الخارجية الأمريكية

الجمعة 27 نوفمبر 2020 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بومبيو يحدد اهم إنجاز له في فترة توليه وزارة الخارجية الأمريكية



وكالات

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عودة ثلاثة رعايا أمريكيين، كانوا مسجونين في كوريا الشمالية، إلى بلادهم، من أكثر اللحظات التي لا تنسى خلال فترة ولايته.


وفي حوار مع قناة تلفزيون "فوكس نيوز"، طُلب من بومبيو تسمية حدث يتذكره بشكل خاص خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية، فأجاب: "لم يتح لي الوقت للتفكير في الأمر بعد. أعتقد أني إذا كنت بحاجة إلى إعطاء إجابة سريعة، فالحدث هو العودة من بيونغ يانغ بالأمريكيين الثلاثة، في الرحلة معنا من آسيا إلى ديارهم، ولم شملهم بعائلاتهم، كان ذلك أمرا رائعا"، مضيفا في هذا السياق: "كانوا في خطر، وأتيحت لنا الفرصة لإعادة ثلاثة أمريكيين إلى الوطن ذلك الصباح في بداية فترة عملي وزيرا للخارجية".

وأشار بومبيو كذلك إلى أنه لم يقرر بعد ما سيفعله بعد مغادرته منصب وزير الخارجية.

والحديث يدور حول ثلاثة أمريكيين من أصل كوري أدينوا في كوريا الشمالية بتهمة التجسس والقيام بأنشطة عدائية، وتمكن بومبيو من إعادتهم إلى بلادهم في مايو 2018.

وحينها صلت الطائرة التي كانت تقلهم من بيونغ يانغ إلى قاعدة أندروز الجوية، الواقعة في ولاية ماريلاند بالقرب من واشنطن.

وقامت جميع القنوات التلفزيونية في الولايات المتحدة ببث تقارير حية عن هذا الحدث.

والتقى الأمريكيون الثلاثة في القاعدة الجوية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، التي وصلت من البيت الأبيض بطائرة مروحية، وكذلك نائب الرئيس مايكل بنس.

#مايك بومبيو #وزارة الخارجية الأمريكية #كوريا الشمالية #فوكس نيوز

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