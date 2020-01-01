الاغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية

رام الله / سما /

دخل سريان الاغلاق الشامل في الضفة الغربية حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة ولمدة 48 ساعة للحد من تفيشي فيروس كورونا.

ويأتي هذا الاغلاق والذي يشمل كافة مناحي الحياة في الضفة الغربية بإستثناء الصيدليات والمخابز، مع الارتفاع الكبير في أعداد الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة، والتوقعات التي تشير الى استمرار الارتفاع مع فصل الشتاء، وتزامن ذلك مع الانفلونزا الموسمية.

وذكر الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر ان الإغلاق سيستمر حتى صباح الأحد المقبل، وسيتم منع الحركة في الشوارع إلا للضرورة القصوى، حيث سيتم تسيير دوريات مشتركة للأجهزة الأمنية في شوارع المدن، إضافة إلى وضع حواجز المحبة على مداخل بعض المدن.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية المنتشرة على مداخل المدن والبلدات والمخيمات، ستعمل على تطبيق قرار رئيس الوزراء والجهات المختصة، وستعاقب المخالفين ضمن اللوائح والقوانين التي أقرت في حالة الطوارئ المعلنة.