أوباما يفسر سبب تصويت 73 مليون أمريكي لترامب

وكالات

يعتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن الرئيس دونالد ترامب حصل على أكثر من 73 مليون صوت في هذه الدورة الانتخابية ليس بسبب السياسة ولكن لأن بعض الجمهوريين يروجون لرواية ” الرجال البيض هم ضحايا”.

وقال أوباما في البرنامج الإذاعي ” بريكفيرست كلوب” إن الشيء المهم للاهتمام هو أن السياسة الجمهورية خلقت الشعور بأن الذكور البيض هم ضحايا.

وأوضح أوباما أن هذه الرواية لا تنسجم مع التاريخ والبيانات والاقتصاد.

وأكد أوباما خلال المقابلة أن إدارة ترامب فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع مجرد العناية الأساسية بالشعب الأمريكي والحفاظ على سلامته خلال جائحة كورونا.