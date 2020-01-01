  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

أوباما يفسر سبب تصويت 73 مليون أمريكي لترامب

الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباما يفسر سبب تصويت 73 مليون أمريكي لترامب



وكالات

يعتقد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أن الرئيس دونالد ترامب حصل على أكثر من 73 مليون صوت في هذه الدورة الانتخابية ليس بسبب السياسة ولكن لأن بعض الجمهوريين يروجون لرواية ” الرجال البيض هم ضحايا”.

وقال أوباما في البرنامج الإذاعي ” بريكفيرست كلوب” إن الشيء المهم للاهتمام هو أن السياسة الجمهورية خلقت الشعور بأن الذكور البيض هم ضحايا.

وأوضح أوباما أن هذه الرواية لا تنسجم مع التاريخ والبيانات والاقتصاد.

وأكد أوباما خلال المقابلة أن إدارة ترامب فشلت فشلاً ذريعاً في التعامل مع مجرد العناية الأساسية بالشعب الأمريكي والحفاظ على سلامته خلال جائحة كورونا.

#باراك أوباما #دونالد ترامب #جائحة كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا

موعد البلاك فرايدي 2020 وأفضل مواقع عروض الجمعة السوداء أو البيضاء

معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 بي إن سبورت

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

الرجوب : خلافنا مع حماس على الانتخابات لن يوقف محادثات المصالحة

الأخبار الرئيسية

تنسيق

كيف سيكون شكل التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية واسرائيل ؟

في أعلى حصيلة يومية..لجنة الطوارئ تكشف عن عدد الاصابات في محافظات قطاع غزة

الاغلاق الشامل يدخل حيز التنفيذ في الضفة الغربية

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا