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حادث دهس مرعب لأحد المشاة في لوس أنجلوس

الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حادث دهس مرعب لأحد المشاة في لوس أنجلوس



وكالات

أظهر مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة مدينة لوس أنجلوس اللحظات، التي أُصيب بها أحد المشاة، وقتله من قبل ثلاثة سائقين منفصلين فروا جميعاً من مكان الحادث.

وكان الرجل الذي تم تحديد هويته على أنه خوسيه فونتيس البالغ من العمر 50 عاماً يعبر شارع “سنترال افينيو” عندما اصدمت به دراجة نارية متجه شمالاً حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر فيديو المراقبة فونتيس وهو مطروح أرضاً، وبينما كان يرقد في الشارع، صدمته مركبة ثانية ثم ثالثة، وغادر جميع السائقين الثلاثة المكان، وكأن شيئأ لم يكن.

وكشف مقطع فيديو منفصل للمراقبة، تم التقاطه من زاوية أقرب، أحد السائقين وهو ينزل لفترة وجيزة من دراجته ذات اللون الداكن، قبل أن يقلع ويهرب من مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن سائق الدراجة كان بإمكانه النزول بسهولة إلى الشارع، وتوقيف حركة المرور، وبالتالي منع الاصطدام الثاني والثالث، ولكنه اختار الهرب.

تحذير: مقطع الفيديو يتضمن مشاهد مرعبة

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