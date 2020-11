حادث دهس مرعب لأحد المشاة في لوس أنجلوس

أظهر مقطع فيديو نشرته إدارة شرطة مدينة لوس أنجلوس اللحظات، التي أُصيب بها أحد المشاة، وقتله من قبل ثلاثة سائقين منفصلين فروا جميعاً من مكان الحادث.

وكان الرجل الذي تم تحديد هويته على أنه خوسيه فونتيس البالغ من العمر 50 عاماً يعبر شارع “سنترال افينيو” عندما اصدمت به دراجة نارية متجه شمالاً حوالي الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الأربعاء الماضي.

وأظهر فيديو المراقبة فونتيس وهو مطروح أرضاً، وبينما كان يرقد في الشارع، صدمته مركبة ثانية ثم ثالثة، وغادر جميع السائقين الثلاثة المكان، وكأن شيئأ لم يكن.

وكشف مقطع فيديو منفصل للمراقبة، تم التقاطه من زاوية أقرب، أحد السائقين وهو ينزل لفترة وجيزة من دراجته ذات اللون الداكن، قبل أن يقلع ويهرب من مكان الحادث.

وقالت الشرطة إن سائق الدراجة كان بإمكانه النزول بسهولة إلى الشارع، وتوقيف حركة المرور، وبالتالي منع الاصطدام الثاني والثالث، ولكنه اختار الهرب.

تحذير: مقطع الفيديو يتضمن مشاهد مرعبة

❗️WARNING: Graphic Video❗️



11/22 @ approx 7:38pm—A pedestrian crossing the street near Central Ave and 78th St was struck by a motorcycle, then by second vehicle, and the a third vehicle. All three motorists fled the scene.



Any info call @LAPDSouthTraff Detectives—323-421-2500 pic.twitter.com/YPu6jMBSn8