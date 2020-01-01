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"كيس حليب" يتسبب بطلاق في غزة

الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"كيس حليب" يتسبب بطلاق في غزة



غزة/سما/

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بغزة، قصة انفصال خطيبين، بسبب إهداء شاب لخطيبته، هدية غير متوقعة، أدت إلى نشوب خلاف بينهما، وانتهى بالانفصال.

وفي تفاصيل القصة، نقلت الصحفية، صبا الجعفراوي، عبر صفحتها على موقع (فيسبوك)، أن شاباً غزياً، يبلغ من العمر (21 عاماً)، اصطحب معه في زيارة إلى خطيبته، "كيس حليب مؤن"، وهو نوع من الحليب المجفف، توزعه وكالة (أونروا) على اللاجئين الفلسطينيين.

وبحسب الجعفراوي، فإن الشابة، صدمت من هدية خطيبها، وفاجأته بردة فعلها قائلة: "هذه هدية اتجيبها إنت بتفهمش"، مما أدى إلى نشوب خلاف بينهما، أدى إلى الانفصال


الشاب، الذي لم توضح الجعفراوي هويته، أكد أن الهدية لم تكن من "ضيق حال" والفقر، إنما اختبار لخطيبته.

#كيس حليب #الاونروا #فيسبوك #وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين #الطلاق

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