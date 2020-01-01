  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

إعلامية كويتية تدافع عن محمد رمضان... "أنتم المصريين مطبعين مع إسرائيل"

الجمعة 27 نوفمبر 2020 07:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إعلامية كويتية تدافع عن محمد رمضان... "أنتم المصريين مطبعين مع إسرائيل"



وكالات

دافعت الإعلامية الكويتية، مي العيدان، عن موقف الفنان المصري محمد رمضان، الذي أثيرت حوله ضجة أخيرا لالتقاطه صورا مع مشاهير إسرائيليين خلال زيارة له إلى إمارة دبي.

وقالت في مقطع فيديو بثته على حسابها بمنصة "إنستغرام": "لأول مرة سأقف مع محمد رمضان في موقف لأنه في هذا الموقف هو مظلوم لعدة اعتبارات. وين المشكلة الحين إن محمد رمضان صور مع مشاهير إسرائيليين".

وتابعت: "ما أنتم مصر في بينكم وبين إسرائيل تطبيع وعندكم سفارة إسرائيلية في مصر، معناه في علاقات دبلوماسية بينكم وبين إسرائيل. أنور السادات راح لتل أبيب ونجيب محفوظ راح لإسرائيل وهو من أشهر كتاب مصر وفاز بجائزة نوبل في الأدب، فوين المشكلة".

 


وأردفت: "عندكم علاقات دبلوماسية وعندكم سفارة إسرائيلية في مصر هو شنو ذنبه. يعني في سفير إسرائيلي في مصر، حتى اللي ما يعرف إن فيه تطبيع بين البلدين، أشهر شيء عندكم فيلم السفارة في العمارة لعادل إمام، حتى اللي ما راح مصر يعرف أن فيها سفير إسرائيلي وفيها سفارة اسرائيلية فالحين جات على محمد رمضان؟".


وأضافت أن

محمد رمضان لم يكن على علم أن الأشخاص الذين تصور معهم هم إسرائيليين، متسائلة: "كل واحد حيصور معاه حيطلب منه الباسبور".
​وأثار رمضان، يوم السبت، ضجة كبيرة، بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي، صورة أظهرته إلى جانب رمضان وهو يعانق المطرب الإسرائيلي عومير آدام، كما نشر مطرب إسرائيلي آخر، إلعاد تسفاني، صورة جديدة على حسابه في موقع "إنستغرام" لرمضان وهو يعانقه، معلقا بكلمة "الملك".

واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الذي كتب بحسابه على "تويتر": "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام! الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عومير آدام في دبي".

وأصدرت نقابة الممثلين المصريين، قرارا رسميا بوقف رمضان عن العمل، في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل بعد التقاط صورة له مع مطرب إسرائيلي.
فيما قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحترم قرار النقابة رغم توضيحه لموقفه في موضوع صورته مع إسرائيلي، وأنه لا يعلم جنسيته ولو كان يعلمها لرفض التصوير معه، موجها الشكر إلى جمهوره لعدم دعمهم له، ومعلنا إلغاء مسلسله الجديد في رمضان المقبل.

#اعلامية كويتية #محمد رمضان #اسرائيل #امارة دبي #انستغرام #تل أبيب #أفيخاي أدرعي #الكويت #مصر #التطبيع مع اسرائيل #تويتر #عومير آدم

الأكثر قراءة اليوم

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا

موعد البلاك فرايدي 2020 وأفضل مواقع عروض الجمعة السوداء أو البيضاء

معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 بي إن سبورت

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

الأوضاع الصحية بغزة خطيرة.. ابو حسنة: ميزانية الأونروا الكاش صفر.. ومؤتمر دولي ضخم العام المقبل

مصدر لـ"سما" يوضح ملابسات اعتقال الشرطة الفلسطينية لمستوطن في قرية بديا

للمرة الاولى.. ليبرمان يتخطى الرقابة العسكرية: حماس تمتلك صواريخ جوالة وقنابل عنقودية..!