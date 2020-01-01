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الرئيس البرازيلي :لن يتم تطعيمي ضد فيروس كورونا

الجمعة 27 نوفمبر 2020 06:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس البرازيلي :لن يتم تطعيمي ضد فيروس كورونا



وكالات

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، مساء الخميس، إنه لن يأخذ لقاحا ضد فيروس كورونا، في أحدث سلسلة التصريحات التي أدلى بها للتعبير عن تشككه في برامج التطعيم ضد الفيروس.

وأضاف بولسونارو في تصريحات بثت مباشرة عبر العديد من منصات التواصل الاجتماعي أنه من غير المرجح أن يطلب الكونغرس من البرازيليين أخذ لقاح، حسبما ذكرت رويترز.


وتأتي البرازيل في المركز الثاني في تسجيل أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في العالم، وهون بولسونارو على مدى أشهر من خطورة الجائحة رغم إصابته بالفيروس في يوليو/ تموز.
وعبر الرئيس البرازيلي عن تشككه بشأن فاعلية استخدام الكمامات في دلالة على عدم وجود أدلة قاطعة تذكر على فاعلية الكمامات في منع انتقال الفيروس.

وقال مرارا وتكرارا إن البرازيليين لن يكونوا مطالبين بالحصول على التطعيم عندما يصبح لقاح كورونا متاحا على نطاق واسع. وفي أكتوبر/ تشرين الأول قال مازحا على تويتر إن التطيعم سيكون مطلوبا فقط لكلبه

#فيروس كورونا #الرئيس البرازيلي #جايير بولسونارو #لقاح كورونا #مواقع التواصل الاجتماعي

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