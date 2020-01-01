طقس فلسطين: غائم جزئي وبارد نسبياً

رام الله/سما/

تتأثر أجزاء من البلاد اليوم بحالة محدودة من عدم الاستقرار الجوي. وهناك فرصة لبعض الزخات المطرية في بعض المناطق خصوصاً الجبال والمنحدرات الشرقية ولا يستبعد أن تتشكل السيول المحلية.

ويبقى الجو لليوم باردا نسبياً بوجه عام هذا اليوم. وتستقر الأجواء خلال الأيام القليلة القادمة مع لقاء الجو بارداً نسبياً.

وفيما يلي الحالة الجوية المفصلة المتوقعة اليوم الجمعة والأيام القادمة بعد مشيئة الله تعالى:

اليوم الجمعة لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، وتسود أجواء خريفية باردة نسبياً نهاراً خصوصاً في الجبال، مع فرصة غير مستبعدة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق فترة الظهر والعصر، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح متقلبة الاتجاه.

وفي يوم غد السبت لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى دون معدلاتها السنوية العامة بحدود 3 درجات، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية باردة نسبياً في الجبال ومائلة للبرودة قليلاً في بقية المناطق، مع فرصة لهطولات محلية في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.

ويوم الأحد يكون الجو غائماً جزئيا دون تغير يذكر على درجات الحرارة ، ويكون الجو بارداً بشكل لافت في ساعات الصباح الباكر وكذلك الحال في ساعات المساء والليل.

ويوم الإثنين لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة في الجبال ومائلة الى الاعتدال في بقية المناطق مع سماء صافية غالباً، وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً الى باردة في مختلف المناطق مع تواجد للسحب المتفرقة في السماء ، وتكون الرياح شمالية شرقية بوجه عام.