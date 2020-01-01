  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي: مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن

الجمعة 27 نوفمبر 2020 05:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي: مستعدون لإعادة قنوات الاتصال مع الولايات المتحدة تحت إدارة بايدن



رام الله /سما/

كشف وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، عن اتصالات غير مباشرة مع فريق المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن.

ولفت رياض المالكي إلى استعداد بلاده لإعادة قنوات الاتصال مع واشنطن تحت قيادة الرئيس المقبل.

وقال المالكي في تصريحات، اليوم الخميس: "نحن نعلم أنه لم يتبق سوى أقل من شهرين لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونحن متفائلون بشأن الإدارة الجديدة في واشنطن".

وتابع: "لدينا بشكل غير مباشر اتصالات مع فريقه.. وإعادة التعامل مرة أخرى مع الإدارة الجديدة في واشنطن بعد يناير".

وأضاف: "هناك أسباب كافية لنا لإعادة التواصل مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وصرح المالكي: "طلبنا إجراء مكالمة هاتفية مع بايدن.. نحن في انتظار تحديد الوقت المحدد لحدوث مثل هذه المكالمة الهاتفية".

هذا وأعلنت السلطة الفلسطينية رفضها أن تلعب الولايات المتحدة دور الوساطة، بعدما اعترفت واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها إليها.

وتوقفت المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل بعد عام من تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئاسة البيت الأبيض.

#الولايات المتحدة الأمريكية #فلسطين #جو بايدن #رياض المالكي #وزير الخارحية الفلسطيني #دونالد ترامب #واشنطن #الاداراة الامريكية #السلطة الفلسطينية #البيت الأبيض

الأكثر قراءة اليوم

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا

سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

موعد البلاك فرايدي 2020 وأفضل مواقع عروض الجمعة السوداء أو البيضاء

الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس

معلق مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا 2020 بي إن سبورت

الأخبار الرئيسية

دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

الأوضاع الصحية بغزة خطيرة.. ابو حسنة: ميزانية الأونروا الكاش صفر.. ومؤتمر دولي ضخم العام المقبل

مصدر لـ"سما" يوضح ملابسات اعتقال الشرطة الفلسطينية لمستوطن في قرية بديا

للمرة الاولى.. ليبرمان يتخطى الرقابة العسكرية: حماس تمتلك صواريخ جوالة وقنابل عنقودية..!