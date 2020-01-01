دونالد ترامب: تسليم لقاح كورونا يبدأ الأسبوع المقبل

واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن تسليم لقاح فيروس كورونا سيبدأ الأسبوع المقبل والأسبوع الذي يليه.



وفي حديث إلى القوات الأميركية في الخارج عبر رابط فيديو بمناسبة عيد الشكر، قال ترامب إنه سيتم إرسال اللقاح في البداية إلى العاملين في الخطوط الأمامية والعاملين في المجال الطبي وكبار السن.

وقال ، في حديث بمناسبة عيد الشكر يوم الخميس، إن الهيئة الانتخابية في الولايات المتحدة إذا صدقت على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن فقد ارتكبوا خطأ.

وتابع ترامب في أول سؤال وجواب له مع الصحفيين منذ أسابيع قائلا: "سيكون من الصعب للغاية التنازل لأننا نعلم أن هناك احتيالا كبيرا"، وأصر الرئيس الأمريكي على فوزه وإعادة انتخابه.

وأفاد الرئيس الأمريكي أنه سيغادر البيت الأبيض إذا اختارت الهيئة الانتخابية للمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وانتقد ترامب بايدن قائلا: "أعتقد أنه ليس من الصواب أنه يحاول اختيار مجلس وزراء".

ومن المقرر أن يتم تنصيب بايدن في 20 يناير.

وفي هذا الفيديو اصطدم بمراسل كان يعترض على مزاعم الرئيس الكاذبة بشأن الانتخابات:فقال له ترامب "أنت مجرد وزن خفيف. لا تتحدث معي بهذه الطريقة. أنا رئيس الولايات المتحدة. لا تتحدث أبدًا إلى الرئيس بهذه الطريقة."