من هو مايكل فلين ؟

وكالات

مايكل فلين جنرال أمريكي متقاعد، ومستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولد في ديسمبر 1958. وشغل مناصب عسكرية عديدة، كان آخرها منصب رئيس وكالة استخبارات الدفاع منذ يوليو 2012، وحتى 2014. عمل فلين في الجيش الأمريكي سابقًا، وحصل على رتبة جنرال (3 نجوم). كما قام بدور استخباراتي رفيع في حرب العراق، وحرب أفغانستان. طُرح اسمه ضمن الأسماء المرشحة للفوز بمنصب نائب الرئيس في حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب، ولكن ترامب اختار مايك بنس بدلًا منه. وبعد فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016؛ اختاره في 18 نوفمبر 2016 ليكون مستشارًا للأمن القومي القادم.

استقالته

في 20 يناير 2017 إستلم مهامه كمستشار للأمن القومي ولكن في 13 فبراير 2017 أعلن البيت الأبيض استقالة مايكل فلين، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد فضيحة اتصالات مع روسيا وأتهم فلين بمناقشة موضوع العقوبات الأمريكية مع السفير الروسي في الولايات المتحدة قبيل تولي ترامب مهام الرئاسة أفادت تقارير بأنه قد ضلل مسؤولين أمريكيين بشأن محادثته تلك مع السفير الروسي.

العفو عن مايكل فلين

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين الذي أقر بالكذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في تحقيق حول "التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الرئاسية عام 2016 .

وقال ترامب على تويتر "شرف عظيم لي أن أعلن منح الجنرال مايكل تي. فلين عفوا كاملا. تهاني للجنرال فلين وعائلته الرائعة. أعلم أنكم ستقضون الآن عيد شكر رائع حقا".



​وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد بالذنب في عام 2017 بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي الرئيس الأمريكي ترامب المنصب. لكنه سعى بعدئذ لسحب الإقرار زاعما أن المحققين انتهكوا حقوقه وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالذنب.

وكانت محكمة الاستئناف الفيدرالية بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، قد أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي أمرا برفض القضية الجنائية المقامة ضد مايكل فلين.

واستقال مايكل فلين، في فبراير/ شباط 2017، بسبب الجدل الذي دار حول اتصالاته مع مسؤولين من روسيا قبل تنصيب ترامب.