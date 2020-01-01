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سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)

الخميس 26 نوفمبر 2020 11:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة عيسى ميقاري في الجزائر .. من هو السيرة الذاتية (فيديو)



الجزائر / سما

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، يوم الخميس 26 نوفمبر 2020، عن وفاة عيسى ميقاري عضو اللجنة الوزارية لشؤون الفتوى في الجزائر.

وأكدت وسائل الإعلام أن سبب وفاة عيسى ميقاري جاء نتيجة معاناة طويلة مع المرض، لافتة إلى أنه كان يتلقى العلاج وفارق الحياة اليوم.

وحسب المصادر ذاتها، فإن عيسى ميقاري كان دائم الظهور عبر التلفزيون الجزائري والقنوات الفضائية والإذاعية للحديث عن الفتاوى.

من هو عيسى ميقاري السيرة الذاتية:

وقدم عيسى ميقاري برنامج (فضاء الجمعة) على التلفزيون الجزائري لعدة أعوام متواصلة، بالتزامن مع وظيفته في اللجنة الوزارية للفتوى.

وظهر الشيخ عيسى ميقاري في السنوات الماضية بالبرامج الدينية لا سيما خلال شهر رمضان الفضيل، إذ كان يقدم النصائح الدينية للمسلمين.

وكان الأستاذ ميقاري قد حل ضيفا على فضائية البلاد خلال شهر أبريل الماضي، تحدث حول الإشاعة وخطرها على المجتمع في الزمن الحالي.

وقال عيسى ميقاري : "في هذا الزمن الذي بلغت فيه القلوب الحناجر والناس تعيش ما نعمله من خوف وتوتر لا يجب ترويج الشائعة إنما الاعتماد على المعلومة الرسمية".

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