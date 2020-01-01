  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تباشر 158 قضية جنائية

الخميس 26 نوفمبر 2020 11:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية تباشر 158 قضية جنائية



الرياض/سما/

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الخميس، أنها باشرت 158 قضية جنائية، أطرافها 226 مواطنا ومقيما، مشيرة إلى أن العمل جار على استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.


وكانت أبرز القضايا الجنائية تتعلق بالرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتزوير وغسل الأموال، حسب ما كشفت وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكدت الهيئة، في بيان، أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، "كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".

ونوهت الهيئة إلى أن المادة 16 من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.


كما قدرت الهيئة، في بيانها، جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، مشيدة بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.

وعبرت، في الختام، عن شكرها للمواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030.

#واس #هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية #عسل الأموال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 20 العشرون

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

القنوات الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2020 مباراة الزمالك والأهلي مجانا

شاهد.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس

موعد مباراة الاهلي والزمالك 2020 نهائي أفريقيا بتوقيت مصر والدول العربية

الأخبار الرئيسية

صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

الأوضاع الصحية بغزة خطيرة.. ابو حسنة: ميزانية الأونروا الكاش صفر.. ومؤتمر دولي ضخم العام المقبل

مصدر لـ"سما" يوضح ملابسات اعتقال الشرطة الفلسطينية لمستوطن في قرية بديا

للمرة الاولى.. ليبرمان يتخطى الرقابة العسكرية: حماس تمتلك صواريخ جوالة وقنابل عنقودية..!

بايدن

تقرير اسرائيلي: اختلافات بين موقف إدارة بايدن وموقف إسرائيل في عدد من القضايا..