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شاهد.. يوم أبهر مارادونا الجميع وابتكر أروع إحماء في التاريخ

الخميس 26 نوفمبر 2020 10:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. يوم أبهر مارادونا الجميع وابتكر أروع إحماء في التاريخ



سما

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو رائع للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، خلال قيامه بأروع وأشهر إحماء في التاريخ، استعدادا لخوض إحدى المباريات.

ويظهر مقطع الفيديو مارادونا، وهو يجري الإحماء "التسخين"، قبل مباراة فريقه نابولي أمام بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي أقيمت يوم 19 أبريل 1989.


وقدم مارادونا لمحات إبداعية ساحرة ومبهرة، من خلال طريقة مداعبته للكرة والتحكم فيها.


وأظهر الفيديو كذلك، مدى المهارة الفطرية التي كان يتمتع بها النجم الأرجنتيني الذي نجح بمهاراته في أن يقود منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم عام 1986.

#دييغو مارادونا #مارادونا

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