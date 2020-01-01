صحة غزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي كورونا

غزة /سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن الوضع في القطاع، يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا.



وأضاف القدرة، خلال حديثه لفضائية (الأقصى)، أن ذلك سيؤدي لزيادة حالات الوفاة، لأشخاص ليس لديهم تاريخ مرضي، ومن كافة الفئات العمرية، مما يستلزم اتخاذ المزيد من إجراءات الوقاية.



وأوضح، أن وزارة الصحة، لديها القدرة على توفير الأكسجين لـ 150 سريراً في مستشفى غزة الأوروبي، وغيرها من المستشفيات، ولكن مع زيادة الإصابات بشكلٍ مستمر، يستلزم على الوزارة أن تقوم برفع هذه الجهوزية.



وطالب جميع المواطنين بالتباعد، واتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة لتجنب إصابتهم بالفيروس.

