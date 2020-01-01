موسكو جاهزة لبدء التطعيم العام ضد كورونا

وكالات

أعلن عمدة العاصمة الروسية موسكو، سيرغي سوبيانين، اليوم الخميس عن استعداد العاصمة الروسية لإطلاق حملة واسعة النطاق للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

وصرح سوبيانين، في حديث لقناة "روسيا 24": "نحن جاهزون للتطعيم الشامل، وحضّرنا 300 مركز للتطعيم مزودة بكافة الأجهزة اللازمة والثلاجات والكوادر المطلوبين، كما تم إنشاء نظام معلوماتي إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين في التطعيم".



وأشار عمدة موسكو إلى أن أكثر من 20 ألف شخص في المدينة قد خضعوا للتطعيم بلقاح ""سبوتنيك V" (أي أول لقاح روسي ضد كورونا)، ضمن الاختبارات السريرية له، وهم في حالة جيدة ولم تظهر لديهم أية أعراض سلبية.

وأكد سوبيانين عدم وجود أي نقص في الأدوية والعلاجات لكورونا في موسكو، داعيا المواطنين إلى عدم اقتناء أي أدوية مضادة للفيروس التاجي وعدم تناولها دون توجيهات الأطباء.

وأقر سوبيانين بوجود إشارات سلبية في تفشي كورونا متمثلة بزيادة عدد المصابين في المستشفيات، مضيفا أن نظام الرعاية الصحية الذي يتعرض لضغوطات إضافية متزايدة لا يزال ينجح في تحمل هذا العبء.

وأعلن سوبيانين عن عدم وجود أي خطط لإغلاق موسكو أو قطاعات في اقتصاد المدينة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الكرملين أن السلطات الروسية تخطط لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا قبل نهاية العام الجاري.

وسجلت روسيا حتى اليوم لقاحي "سبوتنيك V" و"إيبيفاك كورونا" ضد الفيروس التاجي، وهما يخضعان حاليا للمرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية، وبعد اختتامها سيكون بإمكان السلطات الصحية الروسية إطلاق حملة التطعيم العام.