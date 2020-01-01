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الصحة العالمية: قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام القادم مع ظهور اللقاحات

الخميس 26 نوفمبر 2020 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية: قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام القادم مع ظهور اللقاحات



وكالات

رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان أنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال رايان في تصريح لقناة RTE التلفزيونية الإيرلندية، اليوم الخميس: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جدا، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي".


وتابع أن "اللقاحات لا تعني صفر كوفيد. وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".

ودعا لتقليص فرص نشر العدوى، وخصوصا في فترة أعياد الميلاد، مشيرا إلى ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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