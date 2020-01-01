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67 وفاة و5 آلاف إصابة جديدة بالكورونا في الأردن

الخميس 26 نوفمبر 2020 08:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
67 وفاة و5 آلاف إصابة جديدة بالكورونا في الأردن



عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 67 وفاة و5 آلاف إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم الخميس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2509 وفيات و203021 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء والوزارة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة وصل إلى 64925 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 241 حالة، فيما غادرت 188 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً بلغ 2030 حالة، منها 481 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

#الاردن #فيروس كورونا

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