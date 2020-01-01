الشرطة تقبض على تاجر مخدرات وتضبط كميات من الحشيش في ضواحي القدس

القدس المحتلة /سما/

قبضت الشرطة اليوم على شخص يشتبه بقيامه بتجارة المواد المخدرة وضبطت بحوزته 280 بلاطة يقدر وزنها ب 26 كغم من مادة يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدر في ضواحي مدينة القدس المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، انه وبعد متابعة حثيثة ورصد لاحد تجار المخدرات قامت شرطة مكافحة المخدرات تساندها قوة من المباحث ومركز شرطة جنوب شرق القدس بشرطة ضواحي القدس بإلقاء القبض على شخص وضبطت في مخزن داخل شقة سكنية يستأجرها في بلدة حزما 280 بلاطة بنية اللون يشتبه انها مادة الحشيش المخدر يقدر وزنها الاجمالي 26 كغم.

وأكد ارزيقات بان الشرطة اوقفته تمهيدا لإحالته والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.