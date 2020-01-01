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الأوقاف بغزة تُغلق 9 مساجد بمحافظتي خانيونس والشمال مدة 48 ساعة

الخميس 26 نوفمبر 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف بغزة تُغلق 9 مساجد بمحافظتي خانيونس والشمال مدة 48 ساعة



غزة /سما/

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، اليوم الخميس، عن إغلاق 9 مساجد في محافظتي خانيونس والشمال مدة 48 ساعة وذلك اعتبارًا من صلاة فجر يوم غدٍ الجمعة الموافق 27 / 11 / 2020م بسبب إصابة بعض رواد المسجدين بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أنه تقرر إغلاق مسجد الشورى الواقع بمعسكر جباليا بمحافظة الشمال، وإغلاق 8 مساجد في محافظة خانيونس وهي الشيخ حمد والشهداء بمدينة حمد، وعلي بن أبي طالب والرنتيسي بمنطقة معن، وبلال والأمين بمنطقة المصاطفة، والنصر بمنطقة المقابر، والنور منطقة البحر.

#غزة #وزارة الاوقاف #اغلاق مساجد #فيروس كورونا #مساجد غزة

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