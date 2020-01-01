داخلية غزة: قرار الإغلاق الشامل لا زال قيد النقاش والتقييم

غزة /سما/

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء يوم الخميس، إن قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا لا يزال قيد النقاش والتقييم.

وأكد الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريحات صحفية، أن عملية تقييم المستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا في القطاع لا تزال مستمرة.

وبين أن قيادة الوزارة وجهت الشرطة والأجهزة المختصة للاستمرار بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية المعمول بها.

وأشار البزم إلى أن ذلك يشمل إغلاق المحال والمنشآت يوميًا عند الساعة 5:00 مساء، واستمرار حظر التجوال الكامل عند الساعة 8:00 مساء، ومنع إقامة التجمعات بما يشمل بيوت العزاء والافراح.

ونبه إلى أن الوزارة قررت التشديد في ذلك ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا البزم المواطنين ومقدمي الخدمة بكافة القطاعات وأصحاب المنشآت والمحال التجارية، إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.