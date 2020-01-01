  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

داخلية غزة: قرار الإغلاق الشامل لا زال قيد النقاش والتقييم

الخميس 26 نوفمبر 2020 08:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
داخلية غزة: قرار الإغلاق الشامل لا زال قيد النقاش والتقييم



غزة /سما/

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني مساء يوم الخميس، إن قرار الإغلاق الشامل لقطاع غزة من أجل الحد من تفشي فيروس كورونا لا يزال قيد النقاش والتقييم.

وأكد الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريحات صحفية، أن عملية تقييم المستجدات المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا في القطاع لا تزال مستمرة.

وبين أن قيادة الوزارة وجهت الشرطة والأجهزة المختصة للاستمرار بمتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية المعمول بها.

وأشار البزم إلى أن ذلك يشمل إغلاق المحال والمنشآت يوميًا عند الساعة 5:00 مساء، واستمرار حظر التجوال الكامل عند الساعة 8:00 مساء، ومنع إقامة التجمعات بما يشمل بيوت العزاء والافراح.

ونبه إلى أن الوزارة قررت التشديد في ذلك ومحاسبة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

ودعا البزم المواطنين ومقدمي الخدمة بكافة القطاعات وأصحاب المنشآت والمحال التجارية، إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية والسلامة، حفاظًا على حياة المواطنين وسلامتهم.

#غزة #وزارة الداخلية #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل #داخلية غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 20 العشرون

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

شاهد.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس

علاء مبارك يقدم اقتراحا لمحمد رمضان لإنهاء الأزمة ..و إسرائيل ترد على الغضب المصري

الصحة العالمية تحدد الاحتمالات الرئيسية لانتقال كورونا إلى البشر

الأخبار الرئيسية

الأوضاع الصحية بغزة خطيرة.. ابو حسنة: ميزانية الأونروا الكاش صفر.. ومؤتمر دولي ضخم العام المقبل

مصدر لـ"سما" يوضح ملابسات اعتقال الشرطة الفلسطينية لمستوطن في قرية بديا

للمرة الاولى.. ليبرمان يتخطى الرقابة العسكرية: حماس تمتلك صواريخ جوالة وقنابل عنقودية..!

بايدن

تقرير اسرائيلي: اختلافات بين موقف إدارة بايدن وموقف إسرائيل في عدد من القضايا..

77

مستشار وزيرة الصحة: صحة غزة استملت 22 جهاز تنفس اصطناعي و50 اسطوانة اكسجين