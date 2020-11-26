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"وثيقة مزورة "..الجزائر تنفي منع مواطنيها من دخول الإمارات

الخميس 26 نوفمبر 2020 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
"وثيقة مزورة "..الجزائر تنفي منع مواطنيها من دخول الإمارات



الجزائر /سما/

نفت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، منع مواطنيها من دخول الإمارات بعد تقارير إعلامية عن تعليق أبوظبي إصدار تأشيرات لمواطني 13 دولة، من بينها الجزائر.


وجاء في بيان الوزارة أن "بعض وسائل الإعلام الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي روجت لأخبار تزعم فيها إدراج اسم الجزائر في وثيقة صادرة عن هيئة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تحظر على الجزائريين الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الإماراتية إلى جانب مواطني دول أخرى".

وأضاف: "تفيد وزارة الشؤون الخارجية أن هذه الأخبار زائفة ولا تمت للحقيقة بصلة وأن السلطات العليا الإماراتية أكدت نفيها جملة وتفصيلا لوجود قرار يشمل المواطنين الجزائريين بإجراء المنع من الدخول إلى أراضيها وأن الوثيقة المروجة التي أدرج فيها اسم الجزائر مزورة وتقف وراءها جهات مشبوهة".

#الجزائر #الامارات #تأشيرات #أبو ظبي

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