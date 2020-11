مارادونا:"قلبي فلسطيني"

علق عباس على رحيل مارادونا، قائلا “ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة النجم الرياضي العالمي دييغو مارادونا، الذي امتع الملايين بمواهبه الرياضية الباهرة، وكان علامة بارزة في الرياضة العالمية، كما كان صديقا محبا لفلسطين وشعبها”.

وتفاعل عشاق النجم الأرجنتيني مع خبر وفاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على المستوى الرسمي والشعبي. واستذكروا مواقف أسطورة كرة القدم من القضية الفلسطينية. أحدها يعود لعام 2011 حين فاجأ مارادونا جمهور نادي الوصل الإماراتي في إحدى المباريات بارتدائه الكوفية الفلسطينية، ورفعه علامة النصر، هاتفاً “تحيا فلسطين”.



أشادت ساره ليا ويتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، بمواقف مارادونا، وأعادت نشر تغريدة لصورته وهو يرفع وشاحا فلسطينيا.



ووصفت النائبة العمالية والسياسية البريطانية، زهراء سلطانا، مارادونا بأعظم لاعب كرة قدم في جيله، وقالت إنه “داعية لنضالات التحرر، من أمريكا اللاتينية إلى فلسطين”.

The greatest footballer of his generation and an advocate of liberation struggles, from Latin America to Palestine. Rest in peace, Diego Maradona. pic.twitter.com/CM0ubfmJcj

Rest in Peace, Diego Armando Maradona.



Gone too soon but in his time with us he sparked joy on and off the pitch. pic.twitter.com/NReYlRQapv