مارادونا:"قلبي فلسطيني"

وكالات

تماما كما كان في سنوات تألقه بملاعب الساحرة المستديرة، هيمن “أسطورة” كرة القدم، الأرجنتيني دييغو مارادونا، على تغطيات الإعلام العربي الرياضي، الخميس، لكن هذه المرة حزنا على وفاة من قال يوما: “قلبي فلسطيني”.

والأربعاء، توفي “سيد” الساحرة المستديرة عن 60 عاما؛ إثر إصابته بسكتة قلبية في منزله بمدينة تيغري الأرجنتينية، بعد أيام من خضوعه لجراحة لاستئصال ورم دموي بالمخ.

ولعل أبرز مواقف مارادونا عندما التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مونديال روسيا 2018 وقال له “أنا فلسطيني”، وأضاف “قلبي فلسطيني”.

حينها، نشر مارادونا على حسابه الرسمي بموقع “إنستغرام” صورة من لقائه مع عباس، وأرفقه بتعليق “هذا الرجل يريد السلام في فلسطين. لدى الرئيس عباس دولة وحق”.