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مصدر لـ"سما" يوضح ملابسات اعتقال الشرطة الفلسطينية لمستوطن في قرية بديا

الخميس 26 نوفمبر 2020 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصدر لـ"سما" يوضح ملابسات اعتقال الشرطة الفلسطينية لمستوطن في قرية بديا



رام الله /سما/

علق مصدر مسؤول لوكالة سما الاخبارية، مساء اليوم الخميس، على التقارير الاسرائيلية حول اعتقال الشرطة لمستوطن في قرية بديا دخل القرية عن طريق الخطا.

وحول تفاصيل الحادثة أوضح المصدر لـ"سما الاخبارية"، أن "الذي حصل هو أن تاجر اسرائيلي "مستوطن" يحمل بضائع ويريد إدخالها الى بلدة بديا بالقوة وكان هناك حاجز لجهاز الضابطة الجمركية الفلسطينية، حاول المستوطن أن  يتطاول على ضباط الضابطة الجمركية على الحاجز".

وأشار المصدر، الى أن الضباط تعاملوا معه وقدموا له درس في الأدب وبعدها تم تسليمه للشرطة الفلسطينية في بلدة بديا ومن ثم تم تسليمه للإرتباط.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد ذكرت، بأن الشرطة الفلسطينية، اعتقلت مساء اليوم الخميس، إسرائيلياً، دخل بالخطأ إلى قرية بديا في محافظة سلفيت.

وأشارت القناة، إلى أن الشرطة الفلسطينية رفضت إطلاق سراح الإسرائيلي، واقتادته الى مركز الشرطة في المحافظة، لافتة إلى أن جيش الاحتلال دخل لإنقاذه.

#الشرطة الفلسطينية #اعتقال مستوطن #قرية بديا

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