العراق: لم تُطرح علينا مسألة التطبيع ونؤكد على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم

بغداد /سما/

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، بأنه لم تعرض على بلاده مسألة التطبيع مع إسرائيل، منوها بأن العراق مؤيد للقضية الفلسطينية، ويدعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم.



وأضاف الوزير: "لم يعرض على العراق مسألة التطبيع مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية العراقية، بل وجزء من السياسة الداخلية، وتجد الدعم من المجتمع العراقي"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



ونفى وزير الخارجية فؤاد حسين، طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل، قائلا: "المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية. في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل وأيضا جزء من السياسة الداخلية، لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة".



وتابع الوزير العراقي قائلا: "المجتمع العراقي مجتمع مؤيد للقضية الفلسطينية، والفلسطينيون هم أصحاب القول والقرار أولا وأخيرا، ولهم الحق الكامل في تقرير مصيرهم، والموقف العراقي داعم لهم في ممارسة هذا الحق".

