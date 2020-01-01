"الأوقاف بغزة" تنشر تعميماً لمؤذني مساجد القطاع بخصوص رفع أذان صلاة الفجر

غزة /سما/

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة، مساء اليوم الخميس، تعميمًا إلى جميع مؤذني المساجد بقطاع غزة يتعلق برفع أذان صلاة الفجر.

وحثت الوزارة، جميع المؤذنين على ضرورة الالتزام التام بموعد رفع أذان الفجر الأول قبل 30 دقيقةً من موعد الأذان الرسمي الثاني الذي يُعلن دخول الوقت.

وأشارت إلى أن هذا التعميم يأتي للتأكيد على المؤذنين بموعد الأذان الأول حتى لا يلتبس على الناس دينهم، ويُؤدوا العبادة على وجهها الأكمل، مشيرةً إلى أن عدم توحيد الأذان الأول غالبًا ما يُسبب إرباكًا لدى المواطنين.

وقالت: "في حال تعذر رفع الأذان الأول في الموعد المحدد، يُمنع رفعه في غير الوقت المحدد حتى لا يتم إرباك الناس".

وأكدت أنه سيتم متابعة تنفيذه هذا التعميم من خلال أقسام المساجد والمفتشين بالمديريات، داعيةً إلى الإبلاغ عن المساجد المخالفة