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اللجنة المشتركة: المفوض العام لـ"الاونروا" تعهد بتوفير راتب كامل قبل 15 ديسمبر

الخميس 26 نوفمبر 2020 06:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
اللجنة المشتركة: المفوض العام لـ"الاونروا" تعهد بتوفير راتب كامل قبل 15 ديسمبر



غزة /سما/

أكد عضو اللجنة المشتركة للاجئين د. زاهر البنا، اليوم الخميس، أن المفوض العام لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) "فيليب لازاريني"، تعهد بشكل واضح بأنه يبذل جهده لتوفير راتب كامل للموظفين عن شهر نوفمبر قبل الـ 15 من ديسمبر كحد أقصى.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المشتركة للاجئين مع مدير عمليات الوكالة ماتياس شمالي والمفوض العام للأونروا "فيليب لازاريني"، اليوم.

وشدّد البنا، في حديثٍ لإذاعة صوت القدس المحلية، على أن أزمة رواتب موظفين "الاونروا" أزمة مفتعلة من قبل الوكالة لتمرير أزمات أخرى, ومثال ذلك "السلة الغذائية".

وقال: إن "الجديد في الاجتماع أن المفوض العام يعكف على عقد مؤتمر دولي في شهر مارس القادم؛ لوضع استراتيجية لدعم الأونروا، ماليًا لأكثر من عام".

وأضاف أن اللجنة طرحت كل القضايا التي تدور في عقول اللاجئين الفلسطينيين على المفوض العام للأونروا، وإطلاق عدة مبادرات لبقاء وكالة الغوث عبر التواصل مع المانحين.

وأوضح أنها أبلغت المفوض العام ومدير "الاونروا" أن التجرؤ على راتب الموظف هو تعدي على كل الخطوط الحمراء وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.

كما ابلغاه رفض اللجنة القاطع للإجراءات التي تفكر "الأونروا" بتنفيذها في شهر يناير العام القادم.

كما وأكد أن انتهاء "الأونروا" أو إضعافها هو إنهاء لحق العودة وقضية اللاجئين, والمنظمة الأممية هي آخر الشواهد على النكبة الفلسطينية.

وأشار البنا، إلى أنه ستكون للجنة جلسة قريبة مع نائبة المفوض العام, لحل الإشكاليات.

ولفت إلى أنه منذ 3 سنوات نتعامل مع أي مشاريع تقوم بها الوكالة ضمن برنامج التقليصات وهذا أفقدنا الثقة بالمنظمة الأممية.

#اللجنة المشتركة للاجئين #قطاع غزة #الاونروا #فيليب لازاريني #رواتب الموظفين #موظفي الاونروا

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