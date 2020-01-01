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للمرة الاولى.. ليبرمان يتخطى الرقابة العسكرية: حماس تمتلك صواريخ جوالة وقنابل عنقودية..!

الخميس 26 نوفمبر 2020 06:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
للمرة الاولى.. ليبرمان يتخطى الرقابة العسكرية: حماس تمتلك صواريخ جوالة وقنابل عنقودية..!



القدس المحتلة /سما/

تخطى وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان الرقابة العسكرية وكشف لأول مرة عن امتلاك حركة حماس في قطاع غزة على صواريخ جوالة وقنابل عنقودية.

ووفقاً للقناة السابعة العبرية، تحدث ليبرمان بصراحة خلال جلسة الكابينت الأخيرة واعترف بامتلاك حركة حماس صواريخ جوالة وقنابل عنقودية.

وأضاف ليبرمان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش غانتس يعلمون ذلك جيداً لكنهم يخفون عن الجمهور الإسرائيلي هذه المعلومات من خلال الرقابة العسكرية التي يفرضونها.

وتابع "إن ما يحدث في جنوب إسرائيل، يعتبر تخلي واضح وصريح عن حياة سكان غلاف غزة".

#أفيغدور ليبرمان #اسرائيل #نتنياهو #غانتس #صواريخ غزة #قنابل عنقودية #حماس #قطاع غزة

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