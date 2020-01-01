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اشتية يجدد مطالبته دول الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها

الخميس 26 نوفمبر 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يجدد مطالبته دول الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها



رام الله /سما/

 جدد رئيس الوزراء محمد اشتية، خلال لقائه ممثل جمهورية سلوفاكيا غير المقيم لدى فلسطين جوزيف هودي، مطالبته دول الاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات فعلية وجادة تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها، كونهم يقطنون في مساكن غير شرعية وفق القانون والمواثيق الدولية.

وبحث رئيس الوزراء خلال لقائه السفير هودي، بمكتبة في مدينة رام الله، اليوم الخميس، آخر التطورات والمستجدات السياسية، وأطلعه على الانتهاكات الإسرائيلية، واستمرار التوسع الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي، مشددا على أن ذلك يأتي ضمن خطوات إسرائيل الممنهجة لتدمير حل الدولتين، وأي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد اشتية أهمية تعزيز التعاون المشترك ما بين البلدين على كافة الأصعدة، مشيرا إلى العلاقات المميزة التي تجمع فلسطين وسلوفاكيا.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #الاتحاد الاوروبي

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