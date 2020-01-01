اسرائيل: تصدير 30 طن زيت زيتون من غزة للخارج

غزة /سما/

قالت اسرائيل أنها سمحت بتصدير أطنان زيت الزيتون من قطاع غزة الى الخارج .



ووفقا للقناة العبرية السابعة فقد تم مؤخرًا إطلاق مشروع تجريبي لتصدير زيت الزيتون من القطاع إلى الخارج عبر معبر الكرامة (جسر اللمبي). حيث تم تصدير قرابة 30 طنًا من زيت الزيتون، نُقلت من غزة إلى الخارح.

ونقلت القناة عن مسؤول الارتباط إلاسرائيلي مع غزة إياد سرحان قوله " أن تصدير زيت الزيتون من القطاع إلى الخارج يأتي في إطار الترويج لتصدير البضائع المختلفة من القطاع، وذلك من أجل المساهمة في إنعاش الحالة الاقتصادية في غزة".