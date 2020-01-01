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ايمن عودة: نتنياهو يحاول تفكيك القائمة المشتركة

الخميس 26 نوفمبر 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايمن عودة: نتنياهو يحاول تفكيك القائمة المشتركة



القدس المحتلة /سما/

يستمر في صفوف القائمة المشتركة في الكنيست الاسرائيلي الجدل حامي الوطيس حول مواقف القائمة العربية الموحدة "الحركة الاسلامية" وبالاخص تصريحات رئيسها النائب منصور عباس الذي دعا الى بحث امكانية التعاون مع الحكومة الاسرائيلية من اجل تحقيق مآرب المواطنين العرب.

وقال رئيس القائمة ايمن عودة في حديث اذاعي اليوم انه يريد الحفاظ على ودحة القائمة وتفادي ما اسماه "انشقاق" منصور عباس وحزبه، مؤكدا انه مستعد لبحث اي موضوع تثيره الحركة الاسلامية.

واقر النائب عودة ان هناك مشاكل جمة تواجهها القائمة، معتبرا ان رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو يحاول دق اسفين بين مركبات القائمة كما قد فعل في احزاب اخرى.

الطيبي: الجدل في صفوف القائمة يلحق بها اضرارا فادحة

وبدروه يرى القطب في القائمة المشتركة عضو الكنيست احمد الطيبي ان نتنياهو لن يفلح في تقويض القائمة المشتركة، معتبرا ان كل من ينشق عنها لن يتمكن من تخطي نسبة الحسم ويفقد مقاعده.

واضاف ان بروز الخلافات في صفوف القائمة يسبب لها اضرارا فادحة .

#القائمة المشتركة #اسرائيل #نتنياهو

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