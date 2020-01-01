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مشاهدة مباراة سحاب والصريح بث مباشر .. الأردنية الرياضية

الخميس 26 نوفمبر 2020 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة سحاب والصريح بث مباشر .. الأردنية الرياضية



عمان / سما

أعلنت القناة الأردنية الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الصريح وسحاب بث مباشر التي تقام اليوم الخميس 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على ملعب استاد الملك عبدالله بالعاصمة عمان.

مباراة سحاب والصريح مباشر تنقل عبر قناة الأردن الرياضية عند الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت عمان، لحساب الجولة الرابعة عشرة من الدوري الأردني للمحترفين.

ويسعى سحاب بكل قوة في هذه الموقعة للثأر وتعويض خسارته أمام منافسه في الذهاب بهدف دون مقابل، بينما يحاول الصريح تكرار ذات السيناريو وعدم الخسارة على أقل تقدير.

وشهد التاريخ 11 مباراة فقط بين الفريقين، إذ فاز سحاب في لقاءين فقط، بينما تفوق الصريح بست مواجهات منها، وسيطرت نتيجة التعادل الإيجابي ثلاث مرات فقط.

ويخوض الفريقان منافسة من نوع خاصة، في ظل التقارب بينهما بجدول ترتيب الدوري الأردني، إذ يملك الصريح 14 نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة أمام سحاب.

ورغم التقارب بين الطرفين، إلا أن مراقبين يشيرون إلى أن الكفة تميل لصالح الصريح الذي يعرف دائما كيف يتفوق خلال المراحل الصعبة التي يمر بها سنويا بمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يلعب سحاب مع الفيصلي في الجولة الخامسة عشرة ثم ضد الأهلي والسلط، فيما يواجه الصريح نظيره الجزيرة الأسبوع القادم يليه شباب العقبة والأهلي.

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