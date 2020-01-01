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برعاية وحضور رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية إطلاق برنامج "البرمجة للشباب" في قطاع غزة

الخميس 26 نوفمبر 2020 04:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
برعاية وحضور رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية إطلاق برنامج "البرمجة للشباب" في قطاع غزة



غزة /سما/

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد اشتية، تم اليوم الخميس توقيع اتفاقية استكمال مرحلة برنامج "البرمجة للشباب" لإطلاقها في قطاع غزة، إلى جانب الضفة الغربية، خاصة في القدس، والذي يأتي ضمن برامج التعافي الاقتصادي بعد جائحة "كورونا" ومشاريع عام 2020، عام الشباب الفلسطيني.

ووقع الاتفاقية الممولة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بالكويت، في مكتب رئيس الوزراء برام الله، كل من: رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار (بكدار) محمد أبو عوض، ومدير مؤسسة Gaza Sky gaeks رايان ستورجيل.

وقال اشتية: "هذه الاتفاقية لتدريب الشباب في قطاع غزة على الترميز وتكنولوجيا المعلومات، ونحن الآن نحاول اللحاق بالثورة الرابعة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات في الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الذكية، والتي يسعى العالم من أجل الوصول لها وليكون جزءا منها".

وأوضح أن الاتفاقية جزء من مشروع لتدريب أكثر من 6 آلاف شاب وشابة على البرمجة والترميز وتوفير فرص عمل لهم في قطاع غزة والقدس، وباقي مناطق الضفة العربية.

وأضاف اشتية: "الحكومة عملت على إعادة صياغة العلاقة مع سوق العمل، وعدم الاكتفاء باحتياجات السوق ولكن نضخ الخبرات وكفاءات جديدة به".

#محمد اشتيه #برنامج البرمجة للشباب #قطاع غزة

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