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شراكة يطلع على التجربة التركية في إدارة قطاع الأراضي والتسجيل العقاري

الخميس 26 نوفمبر 2020 04:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



انقرة /سما/

 اطّلع رئيس هيئة تسوية الأراضي والمياه محمد شراكة، خلال لقاءات مع مؤسسات تركية منها الطابو العثماني، والارشيف الوطني التركي، على التجربة التركية في إدارة قطاع الأراضي والتسجيل العقاري بمختلف أنواعه.

واجتمع شراكة في العاصمة التركية أنقرة، مع المدير العام للطابو والسجل العقاري محمد زكي عدلي ومساعديه، ورئيس إدارة الأرشيف في الطابو والسجل العقاري بكر طارق إييت، ومساعده حقي شاهين، مشيرا إلى الدور الهام والمحوري للجمهورية التركية الداعمة لدولة فلسطين ومؤسساتها.

ونقل شراكة تحيات القيادة الفلسطينية، وتقديرها للدور التركي الداعم لشعبنا الفلسطيني، وحقه في دولته المستقلة.

بدورهم، ثمّن المسؤولون الأتراك العمل الذي تقوم به هيئة تسوية الأراضي والمياه، من خلال مشاريع تسجيل وتثبيت حقوق المواطنين في أرضهم، والذي يعتبر استكمالا للدور التركي في العهد العثماني، وتعهدوا بتقديم كافة الخبرات والوسائل الداعمة لتطوير إدارة هذا الملف الهام والحيوي، والذي يعتبر أساسا لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

#هيئة تسوية الأراضي والمياه

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