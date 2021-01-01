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السيسي يؤكد حرص مصر على التعاون العسكري مع العراق

الخميس 26 نوفمبر 2020 03:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يؤكد حرص مصر على التعاون العسكري مع العراق



القاهرة /سما/(د ب أ)

 أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ثوابت سياسة بلاده تجاه العراق بدعمه الكامل لتجاوز كافة التحديات التي تواجهه، بما يساعده على تقوية مؤسساته الوطنية، ويحافظ على أمنه واستقراره، ويحقق التقدم والازدهار لشعبه.

وشدد السيسي ، خلال استقباله الفريق جمعة عناد سعدون، وزير دفاع العراق، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على حرص مصر على التعاون مع العراق في كافة المجالات، خاصةً الشق العسكري.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحفي اليوم، بأن اللقاء تناول التباحث بشأن التعاون الثنائي العسكري بين مصر والعراق، بما في ذلك التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات وبرامج التدريب ورفع القدرات، فضلاً عن استعراض عدد من القضايا والملفات العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع العراقي عن تطلع بلاده لتعزيز أطر التعاون مع مصر، مؤكداً على تقدير العراق حكومةً وشعباً للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على شتى الأصعدة.

#الرئيس المصري #عبد الفتاح السيسي #العراق

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