ضبط أسلحة والقبض على (4) أشخاص في بيت لحم

بيت لحم /سما/

ضبطت الأجهزة الأمنيه في محافظة بيت لحم اليوم الخميس، سلاحاً نارياً وألقت القبض على (4) أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار وسط الشارع العام في المدينة.

وذكرت إدارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطة ان المؤسسة الامنيه في بيت لحم ومن خلال المتابعه الحثيثه والتعاون المشترك في التحقيق بحادثة إطلاق النار التي حصلت يوم الجمعة 20/11/2020أثناء حفل زفاف في شارع الكركفه وسط مدينة بيت لحم حيث ظهر تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الاشخاص وهو يخرج من شباك مركبه ويقوم بإطلاق النار بالهواء بشكل كثيف. على الفور تم متابعة الموضوع بشكل سريع من قبل المؤسسة الأمنيه في بيت لحم وبالبحث والتحري وجمع المعلومات و تسجيلات الكاميرات في المنطقه ،تم الاشتباه ب(4) أشخاص حيث تم إلقاء القبض عليهم.

وأكدت انه تمت إحالة المشتبه بهم الى لجنة التحقيق المشتركة المكلفه من المؤسسه الأمنيه بالتحقيق في القضيه حيث اعترفوا باطلاق النار . ولاحقا تم ضبط السلاح الناري المستخدم والمركبه المستخدمه.