  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ضبط أسلحة والقبض على (4) أشخاص في بيت لحم

الخميس 26 نوفمبر 2020 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضبط أسلحة والقبض على (4) أشخاص في بيت لحم



بيت لحم /سما/

ضبطت الأجهزة الأمنيه في محافظة بيت لحم اليوم الخميس، سلاحاً نارياً وألقت القبض على (4) أشخاص مشتبه بهم بإطلاق النار وسط الشارع العام في المدينة.

وذكرت إدارة العلاقات العامه والاعلام بالشرطة ان المؤسسة الامنيه في بيت لحم ومن خلال المتابعه الحثيثه والتعاون المشترك في التحقيق بحادثة إطلاق النار التي حصلت يوم الجمعة 20/11/2020أثناء حفل زفاف في شارع الكركفه وسط مدينة بيت لحم حيث ظهر تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لأحد الاشخاص وهو يخرج من شباك مركبه ويقوم بإطلاق النار بالهواء بشكل كثيف. على الفور تم متابعة الموضوع بشكل سريع من قبل المؤسسة الأمنيه في بيت لحم وبالبحث والتحري وجمع المعلومات و تسجيلات الكاميرات في المنطقه ،تم الاشتباه ب(4) أشخاص حيث تم إلقاء القبض عليهم.

وأكدت انه تمت إحالة المشتبه بهم الى لجنة التحقيق المشتركة المكلفه من المؤسسه الأمنيه بالتحقيق في القضيه حيث اعترفوا باطلاق النار . ولاحقا تم ضبط السلاح الناري المستخدم والمركبه المستخدمه.

#بيت لحم #الشرطة #اسلحة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 20 العشرون

صورة .. سبب وفاة دييغو مارادونا

ليس لدي مشكلة معها كدولة... رئيس عربي يطلب من إسرائيل "إشارة واحدة" للتطبيع

"فوقوا , اصحوا" .. إسرائيل ترد على الغضب المصري من صورة محمد رمضان (فيديو)

تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران

شاهد.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس

علاء مبارك يقدم اقتراحا لمحمد رمضان لإنهاء الأزمة ..و إسرائيل ترد على الغضب المصري

الأخبار الرئيسية

6 عقبات أمام إقامة مستوطنة غفعات همتوس بالقدس المحتلة.. أبرزها حل الدولتين

وزيرة الصحة : 18 وفاة و1906 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" و812 حالة تعافٍ

نتنياهو يستقبل "شخصيا" أول طائرة تجارية إماراتية قادمة من دبي... فيديو

لازاريني : الاونروا تمر بأزمة مالية غير مسبوقة والوضع الصحي بغزة على وشك الانهيار

الرجوب : خلافنا مع حماس على الانتخابات لن يوقف محادثات المصالحة