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خطة إسرائيلية لبناء وتوسيع المستوطنات وإقامة مناطق صناعية في الضفة والاغوار

الخميس 26 نوفمبر 2020 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطة إسرائيلية لبناء وتوسيع المستوطنات وإقامة مناطق صناعية في الضفة والاغوار



القدس المحتلة /سما/

 أطلق عضو الكنيست ورئيس بلدية الاحتلال في القدس السابق نير بركات اليوم في الخليل خطة للسيطرة على الأراضي الفلسطينية لجهة توسيع وبناء المستوطنات ومناطق صناعية في الضفة الغربية وغور الأردن.

ووفقا للخطة التي نشرتها القناة السابعة تضم ثلاثة مواضيع رئيسية لتطوير وتعزيز الاستيطان: زيادة عدد المستوطنين إلى مليونين ، والتنمية الاقتصادية للمنطقة من خلال إنشاء وتوسيع المناطق الصناعية ، وتطوير السياحة .

وحظيت الخطط الاقتصادية بمباركة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ، وقدمت لكبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية وحظيت بدعم واسع في إسرائيل.

وتعتمد الخطة على دراسة متعمقة لأفضل الخبراء في العالم في مجالات التنمية الاقتصادية وتطوير المستوطنات.

وبحسب بركات ، عند التخطيط لزيادة عدد المستوطنين إلى مليونين يجب النظر إلى الربط بين المدن الكبرى في اسرائيل والمستوطنات وفقًا لمكونات الحياة.

ولا تتحدث الخطة عن الإسكان فحسب ، بل أيضًا عن إنشاء البنية التحتية مثل الخدمات وتصميم الطرق والتقاطعات الذكية .

ووفقا للتقرير فإن بركات قام برسم خرائط دقيقة وتخطيط دقيق لجميع المناطق المخصصة للبناء الاستيطاني.

وتعتمد التنمية الاقتصادية للمنطقة على إنشاء مناطق صناعية وسياحية و تتضمن الخطة إنشاء وتوسيع 23 منطقة صناعية في المنطقة (ج) .

وسيركز مجال السياحة وفق خطة بركات على 23 موقعًا دينيا في الضفة الغربية مثل الخليل وغيرها من المناطق التي تحتلها اسرائيل في الضفة.

#خطة استيطانية #اسرائيل #الاراضي الفلسطينية #مستوطنات الضفة

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