محافظ طوباس يدعو المواطنين للالتزام بقرار الإغلاق في ظل ازدياد الإصابات بوباء كورونا

طوباس / سما /

دعا محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي المواطنين والتجار للالتزام بقرار الحكومة بالإغلاق وعدم التنقل بين المحافظات يومي الجمعة والسبت.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المحافظة، اليوم الخميس، للحديث عن الحالة الوبائية في محافظة طوباس.

وأكد العاصي أن عدد الإصابات الذي تم تسجيله اليوم في المحافظة هو أكبر عدد يومي يتم تسجيله منذ بدء تفشي الوباء، حيث تم تسجيل 53 إصابة، منها 30 في مدينة طوباس، و12 في طمون، و3 في وادي الفارعة، و5 في مخيم الفارعة، و3 في عقابا.

وشدد العاصي على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء حفاظا على سلامة المواطنين من إمكانية انتقال عدوى الفيروس، مؤكدا أن المحافظة عملت خلال الأيام الماضية على إغلاق عدد من المدارس والمؤسسات التي ثبت وجود إصابات فيها لكسر تمدد الوباء.

ونوه إلى أن عدد إجمالي الإصابات في المحافظة منذ بداية الجائحة بلغ 869، منها 356 حالة نشطة، و506 حالات تعافٍ، و7 وفيات .

وأكد أن جميع الإصابات النشطة مطمئنة ولا توجد حالات صعبة أو بحاجة لعناية مكثفة، كما أن جميع المخالطين ملتزمون بالحجر المنزلي.

وأكد أن المحافظة بناء على هذه القرارات تواصلت مع الغرفة التجارية والتجار وأكدوا التزامهم بالقرار.