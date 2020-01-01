العالول يبحث إحياء فعاليات يوم التضامن مع شعبنا

رام الله / سما /

بحث نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، مع عدد من أعضاء اللجنة المركزية، والمجلس الثوري، وأعضاء وكوادر من الحركة، الاستعدادات والتحضيرات لإحياء فعاليات يوم التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

وقال العالول خلال الاجتماع، إن النضال الفلسطيني هو الوجه المشرق لكل الباحثين عن الحرية في العالم، وأن القضية الفلسطينية ما زالت أداة القياس الحقيقية لمدى قيمة الوجدان العالمي بانتصاره للحق، وعنوان هذا الحق الاستقلال الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.

وأضاف ان ما تمر به القضية الفلسطينية هذه الأيام، يشكل فرصة لكل من يؤمن بأن نهاية الصراع يكون بالاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة لاتخاذ خطوات عملية، لرفض الاحتلال قيميا وأخلاقيا.